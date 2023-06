Pesquisa Datafolha mostra avaliações de Sarto e Elmano em Fortaleza: Jogo Político #238

Analistas do O POVO comentam desempenho do prefeito e do governador, na opinião do eleitor da capital

Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 5, mostra a avaliação do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). A gestão do prefeito é considerada ótima ou boa por 16%, regular por 42% e ruim ou péssima por 39%.

Durante o episódio, serão também divulgados os números da pesquisa sobre a avaliação dos eleitores da capital a respeito da gestão do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Estes são temas do Jogo Político #238.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião e colunista; Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

