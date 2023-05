"Grande vitória", diz Guilherme Sampaio sobre suspensão da Taxa do Lixo em Fortaleza

Deputado estadual do PT, enquanto vereador, em 2022, contestou projeto da Prefeitura de Fortaleza na Câmara Municipal

O deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio (PT), vereador de Fortaleza licenciado, afirmou que a derrubada provisória da Taxa do Lixo é uma "grande vitória", pois, argumenta, não era compatível com preceitos da Constituição Estadual.

O parlamentar concedeu entrevista à jornalista Maísa Vasconcelos, no programa O POVO da Tarde, na rádio O POVO CBN. Confira abaixo:

O parlamentar afirma que a decisão liminar do desembargador Durval Aires Filho valida o entendimento de que a base de cálculos da Prefeitura é genérica. O argumento foi usado por Guilherme durante a discussão do projeto no Legislativo municipal.

O mérito da ação ainda será julgado, o que significa que a Taxa do Lixo pode retornar ou ser mantido o cancelamento.