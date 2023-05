Reajuste de 2,7% para Elmano e Jade é aprovado na Assembleia

Foi aprovado nesta quinta-feira, 11, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o reajuste salarial com aumento de 2,7% do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governadora Jade Romero (MDB-CE). O projeto de lei 600/23 é de autoria da mesa diretora que entra em vigor a partir da publicação.

A partir do dia 1° de agosto, o valor do salário do governador Elmano aumentará de R$ 20.083,63 para R$ 20.629,59, um acréscimo de R$ 545,96. Já o valor mensal do subsídio da vice-governadora do Ceará passará de R$ 15.062,70 para R$ 15.472,18, representando um aumento de R$ 409,48 reais. Os valores retroativos aos meses de janeiro a maio de 2023 serão pagos no mês de dezembro de 2023.

Um dia antes, a Assembleia aprovou reajuste de 5,8% aos servidores públicos estaduais.

Na justificativa do projeto de lei, a mesa diretora afirma visar dar cumprimento ao disposto no inciso IX do artigo 49 da Constituição do Estado do Ceará, que determina a fixação para cada exercício financeiro a remuneração do governador e vice-governadora.