Governador Elmano de Freitas assina memorando com Power China; saiba detalhes

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou na manhã desta terça-feira, 9, um novo memorando de entendimento com o governo cearense e a Power China, para a construção de um parque solar em Mauriti, região do Cariri.

Em suas redes sociais, Elmano afirma que "no total, a multinacional chinesa deve investir R$ 1,8 bilhão no empreendimento".

De acordo com a informação adiantada na edição desta terça-feira, 9, pelo O POVO com a secretária estadual de Assuntos Internacionais, Roseane Medeiros, a obra deve começar na próxima semana. " Querem (representantes da empresa) conversar sobre energia de uma maneira geral. Tem interesse em hidrogênio verde, em água, infraestrutura, conhecer a questão do trabalho", adianta.

Roseane conta que o encontro é mais um dos resultados práticos conquistados pelo Estado após a agenda de visitas realizadas nas empresas chinesas entre o fim de março e o começo de abril.

Inicialmente, a secretária viajou na companhia do secretário estadual Salmito Filho (Desenvolvimento Econômico) e do presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueirêdo.

Os três prepararam a agenda para Elmano cumprir, uma semana depois, na companhia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governador assinou três memorandos com companhias chinesas.

