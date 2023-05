Em 4 meses, Elmano somou 30 dias com agendas fora do Ceará

Com pouco mais de quatro meses a frente do Estado, o governador tem feito viagens para reuniões, audiências e solenidades

Nos quatro primeiros meses de mandato como governador, Elmano de Freitas (PT) teve um mês de compromissos fora do Ceará. Foram 30 dias com agendas de viagens interestaduais ou internacionais.

O destino mais frequente foi Brasília. Entre solenidades, audiências e reuniões com ministros como Flávio Dino da Justiça e Segurança, Nísia Trindade da Saúde e Renan Filho dos Transportes, Elmano marcou presença 21 vezes na capital federal. Além disso, o governador se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em algumas oportunidades.

Por duas vezes ele esteve em João Pessoa, na Paraíba, em encontro de governadores do Consórcio Nordeste. Elmano ainda foi duas vezes ao Rio de Janeiro, uma para Pernambuco e fez parte da comitiva de Lula em viagem internacional que durou cinco dias à China.

O chefe do executivo do Ceará esteve algumas vezes com o aliado Camilo Santana, ministro da Educação, tanto em audiências como solenidades, como na posse de Camilo no Senado.

A aproximação entre Palácio da Abolição e o Palácio do Planalto está relacionada ao fato de governador e presidente serem do mesmo partido, algo que não acontecia desde 2002. A última vez foi quando o Ceará era governado por Tasso Jereissati, e depois Beni Veras) e à frente do executivo brasileiro estava Fernando Henrique Cardoso, todos eles do PSDB.

Falta de alinhamento com a Capital

Em contrapartida, enquanto Elmano tem marcado presença fora do Estado para estreitar laços, ele ainda não teve reunião com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Ambos têm trocado críticas públicas uns contra os outros, e o governador declarou que não recebeu um pedido oficial para encontro, mas foi rebatido pela Prefeitura que alega ter enviado ao Governo do Ceará, desde o fim do ano passado, pedidos de reuniões entre Sarto e Elmano.

A Prefeitura de Fortaleza afirmou que os pedidos foram feitos de forma verbal, pessoal e por telefone. O Governo afirmou, por meio de nota, que Elmano havia iniciado reuniões com deputados e deputadas estaduais que levaram demandas de seus respectivos municípios. Ainda finalizou dizendo que o encontro entre governador e prefeito deve ser realizado em um “próximo momento”.