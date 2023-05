Lula visita Ceará: veja agenda do presidente em Fortaleza e Crato na sexta, 12

Presidente Lula anunciará projetos da área de educação, ao lado do ministro Camilo Santana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao Ceará nesta sexta-feira, 12 de maio (12/05), para a primeira visita ao Estado desde que tomou posse no terceiro mandato. Lula cumprirá agendas em Fortaleza e no município de Crato, a 502,3 km da Capital.

Sobre o assunto Lula sanciona nesta sexta, no Ceará, lei para pagar piso da enfermagem, diz Mauro Filho

Em Fortaleza, o presidente irá ao Centro de Eventos do Ceará, para anunciar o programa 'Escolas de Tempo Integral'. O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, fará o anúncio ao lado de Lula. A solenidade está marcada para a manhã de sexta, às 9h30min.

Na tarde do mesmo dia, Lula irá ao Crato para fazer o anúncio do Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica. O presidente e o ministro da Educação devem estar no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, a partir das 15h30min.



Serviço

Fortaleza

Anúncio Programa Escolas de Tempo Integral

Horário: 9h30min

Local: Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza (endereço: Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Crato

Anuncio Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica

Horário: 15h30min

Local: Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti (endereço: R. Rui Barbosa, 259-293 - Centro)