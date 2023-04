Em primeiro evento como governadora, Jade Romero incentiva jovens a lutarem pela equidade de gênero

Jade Romero (MDB) assumiu ontem como governadora do Ceará na ausência de Elmano de Freitas (PT), que acompanha o presidente Lula (PT) em viagem à China. No primeiro evento à frente do Palácio da Abolição, ela participou do lançamento do projeto Enem Chego Junto Chego Bem, realizado na tarde desta terça-feira, 11, no Complexo Cultural Estação das Artes.

Ela estará como governadora em exercício até a próxima semana, período em que Elmano estará em viagem. Jade é a terceira mulher a ocupar o posto de governadora do Estado.

Antes dela, Izolda Cela (sem Partido) ocupou o cargo de maneira temporária em 2015 quando era vice de Camilo Santana (PT) e efetiva entre abril de dezembro de 2022. Ex-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, a desembargadora Nailde Pinheiro assumiu o Governo do Estado por seis dias em novembro do ano passado, quando Izolda estava em viagem internacional.

Pela manhã, Elmano publicou nas redes sociais fotos da transmissão de cargo para Jade. "Neste período, a vice-governadora Jade Romero assume como governadora em exercício, a quem desejo sorte e sucesso nessa missão à frente do Governo do Estado", afirmou.



No evento de ontem, Romero, que também desempenha a função de secretária das Mulheres, pontuou a importância das mulheres ocuparem cargos no Executivo e afirmou que assumir o posto de governadora interina é um “motivo de muito orgulho”.

A parlamentar agradeceu ao Chefe do Executivo Estadual pela confiança e afirmou que pretende “exercer com muita lealdade” os compromissos assumidos por ele enquanto estiver fora do Brasil.

"Para gente é uma quebra de paradigma ter mais mulheres na política, assim como ser também a mais jovem vice-governadora e agora governadora em exercício”, disse.

“Agradeço também a missão de ser a secretária das mulheres, é muito simbólico pra mim poder estar aqui e falar como governadora em exercício porque tenho certeza que isso é inspiração para as nossas meninas, para as nossas mulheres. Eu que não tenho parentes na política, sonhei esse sonho de seguir a carreira política lá na escola e o protagonismo dentro da escola foi fundamental para que eu sonhasse, estudasse e pudesse me especializar para poder chegar até aqui”, continuou.

Durante o evento, Jade incentivou os estudantes presentes na ocasião a lutarem pela equidade de gênero e comentou que este é um dos pilares do governo Elmano.

“A gente tem paridade de gênero. Uma das primeiras ações afirmativas do nosso governo foi de ter um secretariado com metade de homens e metade de mulheres, inclusive com maior parte do orçamento público sendo decidido por nós mulheres, nada mais justo já que somos maioria da população”, disse.

Além de Elmano de Freitas, outros políticos cearenses estavam na lista da comitiva da viagem de Lula à China. A senadora Augusta Brito (PT) embarcou com o grupo.

Já os deputados federais José Guimarães (PT), AJ Albuquerque (PP) e André Figueiredo (PDT) tinham previsão de também viajarem, mas ficaram no Brasil

