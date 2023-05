Eduardo Bismarck sobre 2024: 'Se Evandro traz unidade do partido, nós vamos apoiar'

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT-CE) participou do O POVO News desta segunda-feira, 8, e afirmou que a gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), está desgastada e que se Sarto “não estiver tão bem colocado, acho que vai ficar difícil ir para uma reeleição”.

Ao citar fala do senador Cid Gomes (PDT), Bismarck acredita que Sarto não está no “momento” para pensar nas eleições de 2024. Segundo ele, o prefeito enfrenta desgaste na administração. “A gente não pode negar que há um quadro de desgaste do prefeito, é visível isso, todos nós sabemos, mas ele tem um período, daqui até o ano que vem para poder empenhar seus melhores esforços”, disse o deputado.

“O Sarto está num momento hoje não de pensar em eleição e sim de administrar. (...) As últimas conversas que tive com ele, ele não estava pensando em eleição, ele contou o que ele estava fazendo para reverter esse quadro”, afirmou.

O coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional ainda ponderou o nome de Evandro Leitão (PDT-CE), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, para a campanha ao Executivo municipal. “Se o nome que traz a unidade do partido é o nome do Evandro Leitão, nós enquanto partidários vamos apoiar esse nome para que seja eleito”, afirmou Bismarck.

Evandro Leitão já havia comentado sobre a manifestação de aliados para disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024. O deputado considerou ser cedo para bater a uma possível decisão, mas disse estar à disposição de ser o candidato, caso seja o melhor para o “projeto político".

O deputado federal ainda relembrou: “Na Assembleia, a presidência já fez alguns prefeitos, no caso do Roberto Cláudio, até no caso do Sarto, então ele entra com muita força nesse pleito se ele desejar ser e o Sarto talvez não tiver tão bem colocado acho que vai ficar difícil ir para uma reeleição”.

Eduardo Bismarck também comentou sobre a situação de Evandro com o PDT, ao questionar o que deve ser feito nas articulações partidárias até o próximo ano. O presidente da Assembleia, disse se sentir "preterido" dentro do PDT no diálogo interno sobre uma possível retomada da aliança com o PT.

“Se o Sarto desejar ir para uma eleição, concorrer e lutar por isso, nós vamos ter que ver o diálogo dentro do partido. O Evandro continua no partido ou não? Ele tem de sair até março (de 2024) se ele quiser, e como ele vai fazer essa saída sem ter uma carta? Isso tudo é um debate que precisa ser construído ao longo dos próximos meses”, argumentou.

Ao falar sobre Sarto, Bismarck afirmou que uma conversa interna no partido deve ocorrer para então consultar a população fortalezense e definir o nome do PDT para concorrer à Prefeitura. “Eu acho que o PDT precisa conversar e buscar uma unidade maior, um nome que tem preferência, por está no mandato há quatro anos, é o nome do Sarto, mas isso não é o deputado Eduardo quem decide, nem vem de cima para baixo. Isso deve ser consultado quem que a população deseja, através de pesquisa de debates entre o partido e conscientizar o partido”.