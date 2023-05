Voos de Fortaleza a Juazeiro ficam entre R$ 5 mil e R$ 7 mil durante visita de Lula

Lula estará em Crato durante a sexta-feira, 12, e os preços de passagens a Juazeiro do Norte no período passam de R$ 7 mil

Com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Crato, situado a 502,3 km de Fortaleza, os voos da capital para o aeroporto de Juazeiro do Norte sofreram um aumento entre domingo, 7, e terça-feira, 9. O anúncio da programação de Lula no Ceará foi feito nesta segunda-feira, 8, e o presidente estará no Ceará durante a próxima sexta-feira, 12.

Os preços de passagens de ida e volta entre os dias 11 e 13 de maio variam entre R$ 6.080 e R$ 7.480. Na semana passada, os valores para os mesmos dias de maio eram, em média, de R$ 2.244.

De acordo com pesquisa própria do Google, passagens com destino a Juazeiro do Norte saindo de Fortaleza geralmente “custam entre R$ 510 a R$ 2.050”. O site ainda explica que os preços atuais se baseiam em tarifas dos últimos 12 meses para viagens feitas na mesma temporada, “com duração semelhante e os mesmos locais de origem e destino, números de escalas, classes e linhas aéreas”.

É a primeira vez em que o petista estará no Ceará depois de tomar posse no terceiro mandato. O presidente participará de anúncios de obras e medidas na área da educação, ao lado do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT). Lula estará em Fortaleza durante a manhã da sexta-feira, 12, irá ao Crato na tarde do mesmo dia.

No município do Cariri, eles anunciarão o Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica. O presidente e o ministro da Educação devem estar no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, local do evento, no Crato a partir das 15h30min.