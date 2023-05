Lula e trapalhadas da articulação; em Fortaleza, Luizianne e Evandro se mexem: Jogo Político #234

O presidente Lula (PT) sofreu derrotas na Câmara dos Deputados e os problemas na articulação política despontam. Aliados reclamam do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e o líder do governo, o deputado federal cearense José Guimarães (PT). A semana passada acendeu o alerta na base governista. Em Fortaleza, as articulações de olho em 2024 começam a vir a público. Estes são temas do Jogo Político #234.

De olho nas eleições municipais, as coisas estão animadas no PDT. O senador Cid Gomes disse que quer ser presidente do partido no Ceará, cargo há muitos anos ocupado pelo deputado federal André Figueiredo. Presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão disse que topa ser candidato a prefeito e se sente preterido no PDT. Ele recebeu convites, inclusive do PT. O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que ele próprio já convidou. Mas, ao mesmo tempo, disse que a deputada Luizianne Lins (PT) "há de voltar" a ser prefeita.

O Jogo Político agora tem novo dia e horário. O podcast é transmitido ao vivo, nas segundas-feiras, às 14 horas, e analisa e projeta os fatos da semana.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Carlos Mazza, colunista de Política, Carlos Holanda, repórter e colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

