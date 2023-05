Morte da vereadora Yanny Brena completa dois meses; relembre o caso

No dia 3 de março de 2023, o corpo da vereadora Yanny Brena (PL) foi encontrado junto ao do ex-namorado, Rickson Pinto, na residência dela. O caso completa dois meses nesta quarta-feira, 3.

No bairro Cidade Universitária, Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza, na região do Cariri, ocorria o que depois foi constatado um feminicídio seguido de suicídio, causado por Rickson.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Perícia Forense (Pefoce), houve uma tentativa de simular que a morte da vereadora foi causada por um suicídio. A motivação, segundo os policiais, teria sido o fim do relacionamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo as investigações, Rickson não aceitava o fim do namoro com Yanny. A vereadora ainda teve o carro interceptado por Rickson na noite anterior ao crime.

A titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, Suerda Bezerra, afirmou na época: “Ele, inclusive, dizia que eles não tinham terminado, eles apenas estavam brigados”.

Sobre o assunto Yanny Brena: Polícia conclui que ex-namorado matou vereadora e tentou simular suicídio dela

Suplente da vereadora Yanny Brena assume vaga na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Polícia Civil e Pefoce elucidam circunstâncias da morte de vereadora Yanny Brena

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Rickson tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo.

“Esta autoridade policial está convicta que a vítima Yanny Brena não teve chance de defesa frente ao seu assassino, que praticou algumas lesões a sua pessoa antes de imobilizá-la com um mata-leão e, depois, pendurá-la no suporte da televisão da casa”, diz a delegada que também informa que a razão da morte foi uma asfixia mecânica.

O corpo de Yanny foi sepultado no dia 4 de março, no Centro de Velório Anjo da Guarda. Compareceram, além de familiares, os prefeitos de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, do Crato, Zé Ailton Brasil, e vereadores. O corpo de Rickson foi velado no município de Aurora, a 464 km de Fortaleza.

Com 26 anos, Yanny foi a parlamentar mais jovem a chegar ao cargo máximo do Poder Legislativo juazeirense. A empresária e médica foi eleita vereadora em Juazeiro do Norte pelo PL em 2020, nas últimas eleições municipais, com 3.956 votos. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL), eleito em 2022 para a Câmara Federal.

Eleita para presidente da Câmara do município, com o apoio de mais de dois terços da Casa, Yanny prometeu se empenhar para estabelecer clima de harmonia e união entre os vereadores.

"Que nós possamos brigar pela população e não uns com os outros. Claro que divergências vão existir, é a democracia, a casa é política, mas eu quero sempre estar pregando aqui na minha gestão a união entre os pares", discursou na ocasião.



Sobre o assunto Cade investigará se Google e Meta cometeram abuso nas discussões do PL das Fake New

MPF quer acesso a relatórios da Abin entregues ao Senado

Negociações para votação do PL das Fake News ainda estão em curso

Maioria do STF vota para manter prisão de Roberto Jefferson

Ministro apresenta ao Senado calendário para revisão do ensino médio

PL das Fake News vai à votação na Câmara; governistas não garantem aprovação

Tags