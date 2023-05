MPF quer acesso a relatórios da Abin entregues ao Senado

O Ministério Público Federal (MPF) pediu que o Senado seja obrigado a fornecer cópia de todos os relatórios de inteligência disponibilizados à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) e que tenham conexão com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

No pedido encaminhado nesta terça-feira (2) ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), o subprocurador-Geral da República Carlos Frederico Santos, chefe do grupo responsável pela apuração dos atos, citou reportagens jornalísticas publicadas entre 28 e 30 de abril, segundo as quais o material foi compilado e entregue sob sigilo à comissão do Senado.

Santos diz querer ter acesso especificamente a relatórios produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) entre os dias 2 e 8 de janeiro, dando alertas sobre o risco de que atos violentos ocorressem em Brasília. Ele escreveu que o material é “fonte de documentos que interessam à elucidação dos fatos em apuração”.

O subprocurador-Geral da República solicita que Moraes requeira à Abin a entrega dos mesmos documentos, incluindo relatórios de várias naturezas, como de inteligência, informativos e de registro, eventualmente produzidos entre 1º e 8 de janeiro. Tais alertas podem incluir informações “sobre o risco de atos antidemocráticos em janeiro de 2023, com registro das autoridades e dos órgãos alcançados pelas respectivas difusões”.

Até o momento, o grupo do MPF responsável pela apuração dos atos antidemocráticos apresentou 1.390 denúncias ao Supremo Tribunal Federal (STF), todas relacionadas a pessoas que cometeram atos violentos ou os incitaram. Até o momento, nenhuma pessoa foi formalmente acusada no inquérito aberto para apurar a eventual omissão de autoridades competentes.

