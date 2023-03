Suplente da vereadora Yanny Brena assume vaga na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

O vereador de Juazeiro do Norte, Ednaldo Moura (PL), foi empossado na Câmara Municipal na sessão desta terça-feira, 21. O parlamentar era suplente da ex-presidente da casa e colega de partido, Yanny Brena, morta no início deste mês.

Até então, Ednaldo ocupava um cargo na gestão do prefeito Gleidson Bezerra (Podemos). Ele estava à frente da diretoria do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Na Câmara, a cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, vereador Capitão Vieira Neto (PTB), que assumiu no dia 14 de março, após eleição.

Em seu discurso, Ednaldo Moura falou sobre a morte da vereadora Yanny Brena. Segundo ele, a partir de agora, pretende honrar a memória da ex-parlamentar. “O momento é de gratidão. Eu não quero aqui externar alegria por conta que esta vaga que estou assumindo, ela originou pós uma tragédia. E, pela memória da saudosa vereadora presidente desta Casa, Yanny Brena, (...) eu quero estar honrando sua memória ao ocupar uma cadeira desta Casa Legislativa", declarou.

O vereador ainda afirmou que durante seu mandato vai atuar com foco em melhorias para o trânsito da cidade, buscando diálogo com a gestão. Ednaldo ainda agradeceu ao prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). “Agradecer a essa gestão, a primeira-dama que no qual eu saúdo todos os secretários, nosso prefeito Gleison Bezerra, meu irmão, meu amigo, porque meu irmão, porque vestiu a farda da polícia militar junto comigo. E eu quero deixar aqui o nosso mandato, um mandato participativo, quero trabalhar para enaltecer esta casa do povo”, afirmou.

Nas eleições de 2020, Ednaldo conseguiu 789 votos para o parlamento de Juazeiro. Ele assumiu então como suplente da chapa, encabeçada pelo PL. O primeiro suplente era Gui Cruz, que faleceu em maio de 2021 aos 41 anos em decorrência da Covid-19.

