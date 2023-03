Yanny Brena: Polícia conclui que ex-namorado matou vereadora e tentou simular suicídio dela

Vítima teve o carro interceptado por Rickson na noite anterior. As investigações mostram que Rickson Pinto Lucena tentou simular o suicídio da vereadora após matá-la. O motivo teria sido o término do relacionamento

As investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre a morte da vereadora Yanny Brena concluíram que ela foi assassinada pelo ex-namorado, Rickson Pinto Lucena, que depois cometeu suicídio. A motivação, segundo os policiais, teria sido o fim do relacionamento. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 23, em coletiva de imprensa Delegacia de Defesa da Mulher em Juazeiro do Norte.

“O resultado dessa investigação apurou que a jovem Yanny Brena foi morta pelo Rickson Pinto Lucena [namorado]. Então, na verdade, estávamos diante de um homicídio [um femínicídio, no caso] seguido de um suicídio”, diz Márcio Gutiárrez, delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Segundo o delegado, houve uma tentativa de simular que a morte da vereadora foi causada por um suicídio. Julio Torres, perito geral da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), adiciona que não foi encontrado o DNA de uma terceira pessoa na cena do crime e, por conta disso, não se tratava de um duplo-homicídio e, sim, de um feminicídio.

Suerda Bezerra, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, afirma que a casa da vereadora Yanny Brena não tinha sinais de arrombamento e, de acordo com ela, essa seria uma das razões para o crime se enquadrar como feminicídio. “Nós podemos observar que, apesar da aparente harmonia entre o casal, o relacionamento era conturbado.”

“Os fatos que antecederam o dia do crime, como a procura de Rickson por uma arma de fogo, evidenciou que ele estava planejando praticar o crime. O relato de uma testemunha que afirmou à autoridade policial que Rickson pediu a família para cuidar da filha menor de idade confirma o clima de despedida”, continua.

A delegada ainda informa que na noite do dia 1º de março a vereadora teve o carro interceptado por Rickson. “Naquela ocasião, ela sofreu agressões e gravou um vídeo, que foi enviado a uma das testemunhas.”

Morte de vereadora: Rickson Pinto não aceitava fim do relacionamento com Yanny Brena



A investigação policial aponta que Rickson não aceitava o fim do relacionamento com Yanny. Essa teria sido a principal motivação para o feminicídio da vereadora de Juazeiro do Norte.

“Ele, inclusive, dizia que eles não tinham terminado, eles apenas estavam brigados”, diz SuerdaBezerra, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte.



“Esta autoridade policial está convicta que a vítima Yanny Brena não teve chance de defesa frente ao seu assassino, que praticou algumas lesões a sua pessoa antes de imobilizá-la com um mata-leão e, depois, pendurá-la no suporte da televisão da casa”, diz a delegada que também informa que a razão da morte foi uma asfixia mecânica.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri

