Vereadores lamentam mortes de Yanny Brena e namorado: "A gente não acredita"

Yanny foi a vereadora mais jovem a chegar ao cargo máximo do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte; ela tinha 26 anos de idade

Vereadores de Juazeiro do Norte e de Fortaleza lamentaram a morte da presidente da Câmara de Juazeiro, Yanny Brena (PL), que foi encontrada morta junto ao namorado Rickson Pinto, nesta sexta-feira, 3. Parlamentares manifestaram solidariedade aos amigos e familiares das vítimas e relataram sentimento de incredulidade. Declarações foram dadas em entrevista à Rádio O POVO CBN e CBN Cariri, nesta manhã.



Gardel Rolim (PDT), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), lamentou a morte da colega que exercia a presidência do Legislativo na cidade do Cariri. A gente, que acompanha a política, sabia do futuro brilhante que ela tinha. Nesse momento, fica um sentimento e nos resta só prestar solidariedade à Família. Juazeiro (do Norte) e o Ceará perdem uma pessoa importante, que teria um futuro brilhante na política”, afirmou Rolim.

Já Capitão Vieira (PTB), colega de Legislativo de Yanny, pontuou um sentimento de incredulidade entre parlamentares da cidade. “Uma menina nova, inteligente e ética, que vinha fazendo um excelente trabalho. A gente não acredita, quando recebemos a ligação, nossa primeira reação é de não acreditar. É triste e muito doloroso”, pontuou.

Vieira comentou ainda a ausência de Yanny, que não presidiu a última sessão legislativa, na quinta-feira, 2. “Ela é médica, estive com ela na última terça-feira, conversei com ela na quarta-feira, estava tudo bem, despachando documentos da Câmara. Na quinta-feira, a priori, a informação que tínhamos era de que ela estava de plantão, mas nada que viesse a causar estranheza. O Gabinete dela está funcionando normalmente”, relatou o vereador.

O parlamentar reforçou ainda que a relação de Yanny com os pares era amistosa. “Solícita, com o gabinete sempre aberto aos parlamentares, conversava com outros vereadores. Estava numa condução tranquila. Não entendemos. Todos estão sem entender”, concluiu.



Outros políticos já usaram as redes sociais para se manifestar a respeito do caso, dentre eles o governador do Ceará. Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, e o presidente estadual do PL, partido de Yanny, Acilon Gonçalves.

