Um trabalho integrado entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), elucidou as circunstâncias que apontaram feminicídio seguido de suicídio nas mortes da vereadora Yanny Brena Alencar e do namorado Rickson Pinto Lucena.

Os órgãos competentes confirmaram a tese, que, desde o dia 3 de março — data em que ambos morreram —, ainda fazia parte da linha de investigação.

Serviço



Coletiva – Polícia Civil e Pefoce elucidam circunstâncias da morte de vereadora Yanny Brena

Data: 23/03/2023

Horário: 11 horas

Local: Avenida Padre Cícero, 4501, São José, Juazeiro do Norte

