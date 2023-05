Camilo Santana sobre escolas cívico-militares: "Não considero uma política exitosa"

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) afirmou que não considera que a política de escolas cívico-militares obteve êxito. De acordo com ele, o Ministério da Educação (MEC) dará foco, energia e prioridade a políticas que já mostraram evidências e resultados.

Sobre o assunto Elmano sanciona lei do reajuste do piso dos professores no Ceará

Evandro Leitão corre risco de perder mandato de deputado se sair do PDT

"Eu não considero que foi uma política exitosa, não", afirmou em audiência da Comissão de Educação sobre a suspensão do Novo Ensino Médio, realizada no nesta terça-feira, 2. Ele respondeu a perguntas sobre escolas cívico-militares feitas pelo senador cearense Luis Eduardo Girão (Novo) e pela também senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Camilo disse que só 0,14% das 178 mil escolas brasileiras segue o modelo cívico-militar. Na execução orçamentária, conforme o ministro, de R$ 98,5 milhões destinados ao projeto, ainda no governo Jair Bolsonaro (PL), apenas 0,25% foram usados pelos estados e municípios.

De acordo com o ministro, estados e municípios terão autonomia para dar continuidade no projeto caso queiram. E com as escolas já criadas, o MEC irá discutir com os governadores e prefeitos para tomarem uma decisão conjunta sobre o que será feito. Mas, repetiu que o programa não é prioridade do atual governo.

Sobre o assunto Taxa do Lixo: Prefeitura e Câmara são notificadas em ação de inconstitucionalidade

De olho em 2024, líder do PT na AL convida Evandro para se filiar ao partido

“A prioridade será garantir alfabetização na idade certa, escola em tempo integral, um novo ensino médio que seja de qualidade para os nossos jovens”, disse. O ministro completou destacando que há evidências nestas políticas que apresentam resultados concretos e importantes.

Camilo Santana lembra que essa política de escolas cívico-militares foi criada por decreto, e diz que a educação precisa estar acima de qualquer questão ideológica. “É claro que cada governo tem suas estratégias e visão de mundo, mas ela precisa ser uma bandeira comum de todos, não só no discurso”.

Sobre o assunto Lula anuncia política de reajuste do salário mínimo e isenção de IR

CNJ aposenta juiz federal por política partidária e volta a debater quarentena para a toga

Luizianne faz nova roda de conversa na periferia de Fortaleza

Juiz nega liminar contra taxa do lixo movida pela Fecomércio

Ao lado de André Fernandes, senador Eduardo Girão é cotado para CPI dos atos golpistas

Tags