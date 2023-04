Juiz nega liminar contra taxa do lixo movida pela Fecomércio

A 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza negou pedido de liminar para suspender a cobrança da taxa do lixo apresentado pela Federação do Comércio do Estado do Ceará (Fecomércio).



Na decisão, o juiz Emilio de Medeiros Viana argumenta que não há “a ocorrência das apontadas inconstitucionalidades na Lei Municipal nº 11.323/2022” nem “risco de irreversibilidade”.



“Se, ao final, concluir-se pela impossibilidade da exação, poder-se-á compelir o Município a restituir o que indevidamente tenha recebido. Sendo assim, rejeito o pedido de liminar inicialmente formulado”, avaliou o magistrado.