Lula virá ao Ceará para retomar obras paradas deixadas por Bolsonaro, anuncia Camilo

A agenda deve acontecer logo o retorno do chefe do Planalto da China, cuja viagem acontece nesta terça-feira, 11

O presidente Lula (PT) deverá vir ao Ceará para participar do lançamento do programa de finalização de creches e escolas com obras inacabadas e paralisadas no Brasil. A informação foi adiantada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista à Rádio O POVO/CBN, nesta segunda-feira, 10.

A agenda deve acontecer logo após o retorno do chefe do Planalto da China, cuja viagem de ida está prevista para esta terça-feira, 11. A perspectiva é que Lula venha ao Ceará para assinar em solenidade uma Medida Provisória que autorize a política de retomada das obras.

O ministro afirmou que, em 100 dias de gestão, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) já pagou o mesmo valor em obras de creches e escolas equivalente a todo o ano de 2022, último ano da gestão Jair Bolsonaro.

"R$ 600 milhões nós já pagamos para que não parem as obras de creches e escolas nesse País. O presidente, assim que voltar, nós vamos fazer, inclusive será no Ceará, o lançamento do programa de obras inacabadas paralisadas. Uma Medida Provisória que será assinada por ele, permitindo a repactuação dessas obras, atualizando os valores", disse o ministro.

"Tem obras que hoje o prefeito, se a obra tiver com 70% lá executada, como o contrato venceu, o prefeito teria que devolver todo o recurso atualizado ao governo. Vamos agora permitir que o prefeito possa terminar a obra, vamos atualizar o valor da obra, repassar o dinheiro para ele", finalizou o ministro.

