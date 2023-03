Cearense Moses Rodrigues é eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara

O deputado federal cearense Moses Rodrigues (União Brasil) foi eleito nesta quarta-feira, 15, presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Ele recebeu 34 votos, e houve dois em branco. Moses foi 1º vice-presidente da Comissão de Educação em 2022.

“Temos muitos temas importantes neste ano, inclusive o novo Plano Nacional de Educação, já que a vigência do atual termina em 2024”, disse Moses Rodrigues. Ele agradeceu o apoio do deputado Kim Kataguiri (União-SP), ressaltando a atuação do parlamentar na presidência do colegiado no ano passado.

A Comissão de Educação tem como atribuição a pauta de assuntos relativos a educação em geral; política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais; direito à educação; e recursos humanos e financeiros para o setor.

