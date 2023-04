Lula assina nesta quarta, 19, recomposição do orçamento das universidades, diz Camilo

O ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, disse, nesta terça-feira, 18, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá assinar a recomposição orçamentária das universidades brasileiras. Em evento no Palácio do Planalto, Camilo afirmou a reitores de instituições federais do País que o valor será anunciado nesta quarta-feira, 19.

“Vamos repassar às universidades”, disse Camilo Santana no evento “Educação Já", que reuniu ministros do governo federal para discutir os desafios do setor no país.

“Nós sabemos o quanto as universidades e institutos foram sucateados nos últimos anos. O compromisso do presidente amanhã é anunciar a recomposição orçamentária, dialogado com reitores e reitoras", acrescentou.

Há menos de uma semana, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) havia enviado um ofício ao MEC demonstrando "apreensão com relação à situação orçamentária das instituições".

A Associação vem lutando pelo orçamento adicional de R$ 1,75 bilhão e considera urgente a distribuição deste valor para abarcar custos e investimentos das universidades.

"Diante da gravidade do cenário apresentado, e considerando que estamos próximos do quinto mês do exercício financeiro, os reitores e reitoras manifestam uma grande preocupação e reiteram a necessidade urgente de distribuição desses valores – R$ 1,75 bilhão e de orçamento adicional para o pagamento das bolsas estudantis, de forma a possibilitar o planejamento orçamentário das instituições e contemplar a justa demanda dos estudantes", argumentou a Andifes.

A entidade ainda afirmou que o orçamento da União para as despesas das instituições de ensino federais em 2023 diminuiu 8,11% do que o registrado em 2022.

"Desnecessário ressaltar que esses recursos são insuficientes para o funcionamento das instituições, que já sofreram vários cortes orçamentários nos últimos anos, comprometendo as suas atividades básicas e, em alguns casos, gerando dívidas com fornecedores", registra a associação.

Ao anunciar a medida de Lula, Camilo elogiou o presidente e ressaltou que o encontro de Lula com as instituições é um “simbolismo” do compromisso do presidente. “É o segundo encontro que o presidente faz no Planalto (com representantes das instituições)”.

“É um simbolismo para mostrar reconhecimento aos institutos federais de ensino. Sabemos o quanto as universidades foram sucateadas nos últimos anos. O compromisso do presidente é anunciar a recomposição amanhã”, afirmou Camilo.

Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento e Orçamento, também estava no evento das instituições ao lado de Camilo e reiterou que não haveria cortes nem contingenciamentos nos orçamentos.

"Vamos executar 100% do orçamento, não vai ter corte para a educação. Tudo o que o Camilo precisar, ele [recurso] vai ter liberado automaticamente", assegurou.



