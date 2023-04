Na reaparição de Ciro, Cid Gomes foi ausência na convenção do PDT

Segundo correligionários, o parlamentar cumpriu agenda no interior do Ceará. A ausência evidencia o racha no PDT após as eleições de 2022

No evento que marcou a reaparição pública de Ciro Gomes (PDT), a ausência foi o irmão dele, o senador Cid Gomes (PDT), que não esteve presente da convenção do diretório municipal do PDT realizada neste sábado, 15. O parlamentar chegou a ser convidado para a solenidade, mas não compareceu. A irmã de ambos, a deputada estadual Lia Gomes, compareceu ao evento que marcou o reaparecimento de Ciro em 2023.

A convenção oficializou o ex-prefeito Roberto Cláudio como presidente do diretório do PDT em Fortaleza. O pedetista afirmou ter chamado o Cid, mas foi avisado de que o correligionário não estaria presente. Questionado sobre a relação com o senador, RC disse que ambos possuem "uma convivência no partido" e participando de reuniões no diretório estadual do PDT, do qual ambos fazem parte.

A reportagem tentou contato com a assessoria de Cid Gomes para saber a justificativa para a ausência, mas não obteve retorno até o momento.

O PDT segue dividido, com a ala ligada a Ciro e a RC na oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), eleito em 2022. Cid Gomes é defensor da reconstrução da aliança entre PDT e PT no Ceará, movimento nem sequer cogitado pelos pelo e irmão e o ex-prefeito.

Em fevereiro deste ano, o senador criticou a estratégia adotada por Ciro em 2022, quando o então candidato a presidente articulou o lançamento de Roberto Cláudio na disputa para governador. Cid julgou ainda que RC exagerou "em sua ambição". Durante o pleito, o senador ficou ausente, por não apoiar as decisões partidárias. Cid possui boa relação com Elmano e com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

O PDT Ceará desistiu de buscar um entendimento sobre o racha no PDT cearense entre os que são base e oposição ao governo estadual.

"Essas feridas elas com o tempo vão decantando, as dores vão sarando e é natural que isso aconteça. Não imaginava que iam brigar justo na minha vez de ser prefeito, que meus amigos vão brigar. Mas como tudo na vida, tudo passa, isso vai passar e a gente tem que estar preparado para reconstruir", disse o prefeito José Sarto, também presente à convenção do diretório municipal.

O embate pode se refletir na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Sarto pretende ser candidato à reeleição.

