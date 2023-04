Um carro com uma família caiu em uma represa em Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina, na noite de sábado, 15. Um total de quatro pessoas morreram: o vereador de Benedito Novo Armelino Eleodoro José Júnior, a esposa e os três filhos que estavam no veículo. A única sobrevivente foi uma das filhas da família.

O pastor era vereador e cumpria seu primeiro mandato. Ele e sua família comandavam o Adad de Benedito Novo, projeto beneficente da igreja evangélica Assembleia de Deus. O vereador teria sido convidado para fazer um culto em Rio Negrinho.

O Corpo de Bombeiros encontrou o carro já submerso na represa ao fazer o resgate. Segundo informações de pessoas que estavam no local, antes da chegada das guarnições, motoristas que passavam pela área conseguiram retirar do veículo uma menina de 10 anos com vida, além do corpo da mãe das crianças.

O veículo foi retirado de dentro da represa com o suporte de um guincho e ficou aos cuidados da Polícia Militar. A sobrevivente foi encaminhada a Fundação Hospitalar de Rio Negrinho e seu estado é estável. Sobrevivente já foi liberada do hospital. Ela está aos cuidados dos avós e tios, segundo informou a Câmara de Vereadores.

“A Administração Municipal externa solidariedade e pesar aos familiares, amigos e colegas neste momento de profunda dor”, lamentou a Prefeitura da cidade do vereador. “Que Deus os abençoe e dê muita força à família e à pequena Sarah”, lamentou o deputado estadual Jerry Comper.

