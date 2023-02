"Lugar de secretário regional é nos bairros", diz Ferrucio Feitosa

As regionais foram as mais impactadas com a mudança anunciada pelo prefeito no fim do ano passado

A mudança no secretariado da Prefeitura de Fortaleza, no começo do ano, deve representar para a gestão "um novo momento", acredita o novo titular da Secretaria da Gestão Regional (Seger), Ferruccio Feitosa (PDT). As Regionais foram a área com mais mudanças na reforma que atingiu 13 secretarias da Prefeitura de Fortaleza. Na quinta e na sexta-feira, o prefeito José Sarto (PDT) comandou a primeira reunião da nova equipe. Na área que coordena, Ferruccio espera que os titulares das Regionais desenvolvam maior contato com a população.

"O pessoal está muito empolgado. Eu, que também mudei de secretaria para a Seger, estou tentando criar um novo momento animando as pessoas. Tenho dito que secretário de Regional, o lugar deles é nos bairros, andando e conversando com as pessoas", disse. O próprio Ferruccio foi remanejado da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) para a Gestão Regional.

A nova equipe de secretários passou a contemplar quatro vereadores, todos que votaram a favor da Taxa do Lixo no último mês de dezembro. Três deles assumiram Regionais. Renan Colares (PDT) se licenciou da Câmara Municipal para a Regional 6, Esio Feitosa (PSB) assumiu a Regional 9 e Pedro França (Cidadania) se tornou titular da Regional 3.

Outras três secretarias Regionais também foram alteradas. Na Regional 11, assumiu Sócrates Cabral, que substitui o vereador Raimundo Filho (PDT). Luiz Taumaturgo, engenheiro que trabalhou no setor de obras da Prefeitura e do Estado, assumiu a Regional 8, no lugar de Mosiah Torgan, filho de Moroni Torgan (Cidadania).

Para a Regional 10, foi Ubiratan Teixeira, que foi diretor administrativo-financeiro da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), diretor de Educação de Trânsito do Detran e era diretor da Escola Pública de Trânsito do Ceará até o ano passado.

Sarto comentou sobre a alteração e, além de agradecer aos ex-gestores, ressaltou a avaliação de resultados nos últimos dois anos de gestão. "Toda gestão avalia resultados durante um período. Eu agradeço aos secretários que emprestaram sua inteligência até o momento. Esses que estão entrando agora, é um desafio porque nossa cidade é muito vanguardista no que diz respeito a expectativas a nível de exigência", pontuou.



A remodelação, segundo Sarto, vem também no início do processo de construção do Plano Diretor de Fortaleza, atrasado dois anos. "A gente quer dinamizar com a remodelação. Seria construir um novo modelo de territorialização, haja vista que vamos ter a revisão do Plano Diretor em 39 territórios de Fortaleza", disse o prefeito.

