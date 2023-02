Mesa Diretora aprova plano de Elmano contra a fome e proposta deve ir a Plenário

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, com emendas, mensagem que trata sobre a instituição do Programa Ceará Sem Fome e a criação de uma rede de unidades sociais produtoras de refeições. Reunião da Mesa ocorreu na manhã desta sexta-feira, 10 de fevereiro.

Ficou a cargo da Mesa Diretora deliberar sobre a questão, porque as comissões temáticas - a quem cabe o papel comumente -, ainda não foram constituídas. Deputados ainda negociam internamente em quais comissões ficarão para atuar durante o ano. Com a aprovação, a mensagem seguirá ao Plenário.

A mensagem, de autoria do governo, prevê a distribuição de cartão-alimentação para pagamento de benefício e doação de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. De acordo com o líder do governo na Alece, deputado Romeu Aldigueri (PDT), a previsão é de que R$ 230 milhões sejam investidos no combate à fome.

Ao todo, dez mensagens entraram em pauta na reunião da Mesa Diretora, dentre elas: a criação de cargos no Judiciário; proposta de alteração na alíquota do ICMS; autorização para o governo realizar empréstimo de até R$ 900 milhões junto ao Banco do Brasil e a criação de programa de redução de filas de cirurgia.

