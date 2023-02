Criação de cargos concursados e comissionados no TJCE é aprovada pela Mesa da Assembleia

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta sexta-feira, 10, a criação de 270 cargos comissionados e 46 concursados no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A medida faz parte de um conjunto de mudanças na estrutura administrativa do Judiciário, com intenção de aumentar a produtividade do segmento.

Ficou a cargo da Mesa Diretora deliberar sobre a questão porque as comissões temáticas — a quem normalmente cabe a tarefa —, ainda não foram formadas. Deputados ainda negociam internamente em quais comissões ficarão para atuar durante o ano. Com a aprovação, na Mesa a mensagem seguirá ao plenário para ser votada.

O projeto acerca das mudanças no TJ estabelece que sejam criados 270 cargos comissionados, sendo 220 destes para o primeiro grau, onde atuam os juízes, e outros 50 para o segundo grau, que serão lotados em gabinetes de desembargadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o TJCE, 70% desses cargos deverão ser destinados a servidores efetivos do Judiciário. Os comissionados trabalharão diretamente com os magistrados.

Além disso, o projeto transforma 44 cargos públicos de nível fundamental e médio, atualmente em vacância, em 46 cargos de nível médio. Esses serão preenchidos mediante concurso público. O TJ diz que essa mudança não causará aumento de despesas.

Ao todo, dez mensagens entraram em pauta na reunião da Mesa Diretora, dentre elas: proposta de alteração na alíquota do ICMS; autorização para o governo realizar empréstimo junto ao Banco do Brasil e a criação de programas de combate à fome e de redução de filas de cirurgia.



Sobre o assunto Processos contra Bolsonaro são enviados pelo STF à primeira instância

Camilo Santana anuncia liberação de R$ 250 milhões para 1.236 obras escolares no País

Pacote econômico e reforma administrativa de Elmano devem ser votados na próxima terça

Elmano rebate críticas à reforma administrativa: "Secretariado mais técnico da história"

Na mira de CPI, Enel estaria com venda de concessão no Ceará "bastante avançada", diz Elmano

Tags