Inácio Arruda assume secretaria no Ministério da Ciência e Tecnologia

O ministério é comandado pelo PCdoB, partido de Inácio, que foi secretário da mesma área no governo do Ceará, onde o partido ainda mantém o controle da pasta

O ex-senador e ex-deputado federal Inácio Arruda (PCdoB) foi indicado para a Secretaria de Ciência, Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ministra é Luciana Santos, do PCdoB, partido de Inácio. "Quero agradecer a indicação e tudo farei para contribuir com o êxito da gestão de Luciana Santos à frente do Ministério e do Governo do Presidente Lula. A Ciência, a Tecnologia e a Inovação são fundamentais para o Projeto de Desenvolvimento, para o fortalecimento da Democracia e da Inclusão Social", publicou Inácio nas redes sociais.

Inácio foi secretário da pasta responsável pela mesma área no Ceará até o ano passado, nos governos de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido). No atual governo, de Elmano de Freitas (PT), a pasta segue com o PCdoB, sob comando de Sandra Monteiro, que fez parte da equipe de Inácio.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Na mira de CPI, Enel estaria com venda de concessão no Ceará "bastante avançada", diz Elmano

Governo Lula instala comissão com meta de zerar desmatamento no Brasil até 2030

Veja 15 cearenses presos e os 11 com tornozeleira pelos atos golpistas de 8/1

Tags