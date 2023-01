Vereadores defendem mudanças de Sarto em secretarias: "Ideia é dar cara nova"

Vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza avaliaram como positivas as mudanças promovidas pelo prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) nas secretarias de governo. Ao contrário de membros da Câmara Municipal que estranharam a nomeação de três vereadores que votaram a favor da Taxa do Lixo, alguns parlamentares ouvidos pelo O POVO destacaram a medida como positiva para a gestão.

Para o vereador Lúcio Bruno (PDT), o gesto representa uma renovação na gestão por meio da mudança de quadros. "O intuito foi dar uma oxigenada e tirar o pessoal da zona de conforto. Você fica numa pasta tão focado que deixa de ver mudanças e aperfeiçoar. Essa mudança foi para dar uma oxigenada. Vejo de forma positiva. O intuito não é pela taxa do lixo, é tentar dar uma mexida e oxigenada e dar continuidade", defendeu o parlamentar.

A ação, segundo a vereadora Ana Paula (PDT), vem para "organizar melhor as estruturas". "Eu acredito que eles devem ter feito uma avaliação da gestão nesses dois anos e pretendem fazer modificação do ponto de vista do planejamento para os próximos dois. Para isso, foi necessário fazer essas mudanças na intenção de acertar em mais ações”, comentou.

A única preocupação da parlamentar é com a indicação na Saúde, onde o médico pediatra e ex-diretor da Unimed Fortaleza, João Borges, substitui Ana Estela Leite. No IJF, o médico Daniel Holanda assume a superintendência no lugar de Riane Azevedo. Segundo Ana Paula, apesar de considerar alteração arriscada, seu posicionamento será de esperar uma boa gestão.

"A gente vem enfrentando problemas sérios na saúde que deixam a gente bem preocupado com a mudança de gestor. Muitas vezes o que vai assumir já precisa ter um certo jogo de cintura e ter ritmo acelerado para dar conta na pasta da saúde. Penso que possa ter sido na melhor das intenções e torço para que os novos secretários possam dar ao povo de Fortaleza a resposta com efetividade, compromisso e muito trabalho", destacou a vereadora.

Para o vereador de oposição Julierme Sena (UB), a mudança é vista com naturalidade. "É natural a reforma do secretariado em virtude das articulações políticas, além disso, cabe ao chefe do executivo as indicações para reorganizar e oxigenar à estrutura administrativa da prefeitura", disse. No entanto, o parlamentar reforçou sua posição contra a Taxa do Lixo "ou qualquer tipo de tributo que impactará na vida do fortalezense".

