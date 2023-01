Secretário quer transformar a Regional 3 em referência pet friendly de Fortaleza

Recém-oficializada no cargo, o novo secretário da Regional 3, Pedro França (Cidadania), está "determinado" a transformar a região em uma referência pet friendly de Fortaleza. A fala aconteceu na quinta-feira, 6, após visita à Secretaria de Turismo (Setfor), ao lado do titular da pasta, Alexandre Pereira.

"Na oportunidade, pude conhecer os projetos desenvolvidos pela Pasta e identificar oportunidades de trabalhos em parceria. Saio de lá determinado a transformar a Regional 3 em uma referência pet friendly na cidade de Fortaleza", afirmou o vereador pelas redes sociais.

A expressão pode ser traduzida ao pé da letra como "amigável para animais" e é utilizada para identificar lugares onde os animais são aceitos e podem permanecer sem riscos. A Prefeitura, por meio da Setfor, em parceria com a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa) e com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae/CE), desenvolve programa na área.



A Regional passou, nesta semana, por mudanças na titularidade. O titular era o vereador Michel Lins (Cidadania), mas, na terça-feira, 3, o cargo foi passado para advogado Isaac Andrade. Após um dia no comando, ele foi substituído por Pedro França.

"Aprendi muito ao longos dos dois últimos anos como Vereador da minha cidade, e agora, espero aprender ainda mais no Poder Executivo", disse o ex-vereador que agradeceu ao prefeito, José Sarto (PDT) e ao vice Élcio Batista (PSB) pela confiança.



A pasta é responsável por 378 mil habitantes distribuídos nos seguintes bairros: Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Autran Nunes, Bonsucesso, Bela Vista, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII, Jóquei Clube, Olavo Oliveira, Padre Andrade, Parque Araxá, Pici, Parquelândia, Presidente Kennedy, Rodolfo Teófilo e Quintino Cunha.