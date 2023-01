Sarto tira licença e Élcio Batista assume o comando da Prefeitura de Fortaleza

O vice-prefeito Élcio Batista (PSB) assume temporariamente, a partir desta quinta-feira, 5, o comando da Prefeitura de Fortaleza. Ele segue no cargo pelo período de duas semanas, enquanto o prefeito José Sarto (PDT) estiver de licença para visitar parentes no exterior.

É a segunda vez que Élcio assume o controle do Executivo na atual gestão. Em 2022, ele esteve à frente interinamente da Prefeitura de Fortaleza enquanto o prefeito Sarto cumpriu agenda no exterior entre os dias 31 de maio e 3 de junho. O pedetista esteve na Suécia para reuniões sobre questões climáticas e encontros com instituições que atuam nas áreas de juventude, inovação e tecnologia, resíduos sólidos e meio ambiente.

Nesta quarta-feira, 4, o prefeito em exercício visitou as obras do Centro de Educação Infantil (CEI) Jóquei Clube, em construção no bairro Henrique Jorge. Com inauguração prevista para fevereiro de 2023, a unidade escolar beneficiará 188 crianças, de 6 meses a 3 anos de idade, segundoa prefeitura.



Élcio assume o comando do Palácio do Bispo dois dias depois de Sarto anunciar mudanças no secretariado. No total, 13 órgãos municipais tiveram alterações na titularidade. As secretarias da Saúde (SMS) e dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), além de seis Regionais, estão entre as pastas com novos gestores.

