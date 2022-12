Sarto sobre festa de Réveillon de Fortaleza: "não esperem uma pirotecnia gigante no céu"

Festa deve contar com "espetáculo de luzes" do Dj Alok e cerca de dois minutos de queima de fogos de artifício silenciosos

Em publicação nas redes sociais, na tarde deste sábado, 31, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse a quem ficou decepcionado com a curta duração da queima de fogos da festa de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema para não espere por “fogos barulhentos nem aquela pirotecnia gigante no céu” na noite da virada. Com previsão para durar até dois minutos, o momento deve ocorrer acompanhado por um “espetáculo de luzes” no show do Dj Alok, que comandará no palco o momento da contagem regressiva.

Segundo o gestor, o objetivo da edição deste ano da festa é que seja o maior Réveillon da história de Fortaleza, bem como o mais sustentável e o mais inclusivo. Para isso, ele aponta ser necessário respeitar as pessoas com hipersensibilidade sensorial, pessoas com autismo, idosos, crianças e animais de estimação, que sofrem com o ruído alto causado pelos equipamentos.

“Tenho ouvido reclamações após minha declaração à imprensa sobre o curto tempo de duração da queima de fogos. Para quem está decepcionado, digo mais: não esperem fogos barulhentos nem aquela pirotecnia gigante no céu”, afirma o prefeito no post.

Assim, em conformidade com a lei que proíbe fogos barulhentos na Capital, o Réveillon deste ano deve contar com um “espetáculo de luzes” e um breve momento de queima de fogos de artifício silenciosos.

“É uma festa que traz muitos benefícios para a cidade, mas também alguns impactos negativos, e queremos minimizar isso. O barulho excessivo afeta muita gente. Quando falamos de inclusão, estamos falando também em respeito às pessoas prejudicadas pela poluição sonora que os fogos de artifício causam”, escreveu Sarto.



