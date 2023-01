Secretário passa apenas um dia no cargo e é substituído por vereador na Prefeitura

Mais um vereador da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) assumiu cargo na Prefeitura. Conforme publicação de Diário Oficial do Município (DOM) da quarta-feira, 4, Pedro França (Cidadania) é o titular da Regional 3. Essa mudança na estrutura do secretariado foi feita pelo prefeito em exercício, Élcio Batista (PSB).

No início da semana, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou a alteração de 13 postos em sua gestão. Inicialmente, quem ficaria responsável pela Regional 3 seria o advogado Isaac Andrade, oficializado por Sarto já na terça-feira, 3. Na data, todas as 13 alterações foi confirmadas no Diário Oficial.

No dia seguinte, porém, foi publicada a exoneração do advogado de Andrade e a nomeação do vereador. Pedro França era suplente de Michel Lins (Cidadania), antes titular da Regional em questão. O ex-secretário deixa o cargo e retorna à Câmara Municipal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelas redes sociais, Pedro comentou a nomeação e agradeceu a Sarto e Élcio pela "confiança". "Não tenho dúvidas que será uma grande oportunidade de me capacitar ainda mais como homem público e poder representar melhor o povo de Fortaleza", disse em comunicado. Segundo ele, sua "determinação" é "transformar a Regional 3 em uma referência Pet Friendly na cidade de Fortaleza".

Com isso, a gestão municipal empossou quatro vereadores da Câmara como secretários. Wellington Sabóia (PMB), como diretor do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), no lugar de Eneylândia Rabelo. Renan Colares (PDT) se licenciou da Câmara Municipal para ficar na Regional 6, no lugar de Túlio Studart.

O terceiro vereador na nova leva de secretários é Esio Feitosa (PSB), que assumiu a Regional 9. Substitui o ex-deputado federal Paulo Henrique Lustosa, que foi para a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor).

Todos os vereadores tiveram atuação na aprovação da Taxa do Lixo, mensagem defendida pela Prefeitura, mas alvo de críticas da oposição e da população. A cobrança foi aprovada com margem apertada, mas sem incluir isenções. Na próxima semana, dia 12, a Câmara deve se reunir para iniciar a votação do projeto que estabelece isenções na Taxa do Lixo.

Sobre o assunto Precatórios Fundef: veja lista final de professores e quanto receberão

Camilo Santana anuncia equipe de secretários do MEC; veja lista

Justiça suspende decisão que tiraria dinheiro do FPM de 34 municípios do Ceará

Notícia falsa sobre "Bolsa Picanha" causa alvoroço no interior do Piauí; prefeitura nega benefício

Cearense Maurício Holanda é anunciado secretário de Articulação do MEC

Bolsonaro mantinha cilindro de oxigênio em quarto no Alvorada, revela Janja

Tags