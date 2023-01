No 2º dia como governador, Elmano vai a posse de ministros e inicia agenda no Ceará amanhã

O governador Elmano de Freitas (PT) dedicou o primeiro dia após a posse para participar de eventos do Governo Federal em Brasília. Nesta segunda-feira, 2, o petista acompanhou as cerimônias que empossaram Camilo Santana (PT) como titular da Educação, Nísia Trindade, na Saúde, e Fernando Haddad (PT) como ministro da Fazenda.

O governador deve voltar ao Estado em breve, para cumprir compromissos em Fortaleza a partir desta terça-feira, 3. A agenda oficial, no entanto, ainda não está fechada.

Elmano deixou o Ceará algumas horas após ser empossado como governador na manhã do domingo, 1°. O gestor assistiu de perto a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e descreveu o momento como um "momento histórico para o Brasil”.

O primeiro compromisso de hoje foi a posse de Camilo como ministro, ao qual compareceu ao lado da vice-governadora Jade Romero (MDB). Outros nomes cearenses também participaram da comitiva, como o senador Cid Gomes (PDT), o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), o líder do governo Camilo na Assembleia Legislativa (AL-CE), o deputado estadual Júlio César Filho (PT) e o vereador de Fortaleza, Leo Couto (PSB).

Diversos registros do evento foram compartilhados nas redes sociais do governador. “Um grande orgulho para o Ceará. Tenho a certeza de que Camilo levará a sua exitosa experiência na educação do nosso estado para o Brasil. Boa sorte e ótimo trabalho ao ministro Camilo Santana, à secretária executiva Izolda Cela, à presidente do FNDE Fernanda Pacobahyba e todos que farão o MEC”, escreveu.

