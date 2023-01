Governador Elmano de Freitas dá posse a 32 secretários; veja lista

Com paridade entre homens e mulheres, as 32 secretarias do Governo do Estado já têm oficialmente os titulares

Após a transmissão de cargo, o governador Elmano de Freitas (PT) e a vice-governadora Jade Romero (MDB) deram possa aos 32 secretários que irão compor o seu governo.

A equipe cumpre a promessa de campanha de Elmano de paridade entre homens e mulheres: são 16 secretários de cada gênero no primeiro escalão.

Elmano revelou os nomes na última semana de 2022 e o último anúncio foi feito na sexta, 30, trazendo nomes do chamado "núcleo duro", os secretários que atuam diretamente no Palácio, ao lado do governador. São os casos da Casa Civil e da Articulação Política.



Conheça quem são os secretários do Governo Elmano:

Casa Civil: Max Quintino, atual superintendente do Detran, ex-diretor da Ematerce no governo Cid Gomes, ex-presidente do Instituto Agropolos e ex-presidente da Ceasa nas gestões de Camilo Santana

Articulação Política: Waldemir Catanho (PT), exerceu a mesma função de articulação política na gestão de Luizianne Lins (PT) na Prefeitura de Fortaleza

Infraestrutura: Antônio Nei de Sousa, ex-secretário-executivo das Cidades e ex-secretário-executivo de Pesca na Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Foi ainda ex-prefeito de Pereiro e secretário da Regional I da Prefeitura de Fortaleza na gestão José Sarto (PDT). É ligado a Chiquinho Feitosa, que rachou o PSDB para apoiar Elmano.

Ciência, Tecnologia e Educação Superior: Sandra Monteiro, ex-coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação da pasta. É chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Pesca e Aquicultura: Oriel Nunes Filho, deputado estadual eleito pelo PDT, foi chefe de gabinete da Ragional V da Prefeitura de Fortaleza. Abre espaço na Assembleia para o deputado estadual Antônio Granja, segundo suplente pedetista.

Relações Internacionais: Roseane Medeiros, atual secretária-executiva do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, foi presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC).

Direitos Humanos: Socorro França. Foi secretária da Justiça e da Proteção Social nos governos de Camilo Santana (PT), assessora de Política Públicas sobre Drogas no governo Cid Gomes (PDT). Foi procuradora-geral de Justiça do Ceará em cinco mandatos.

Cidadania e Diversidade: Mitchelle Meira (PT), ex-coordenadora nacional da política LGBT no Governo Federal e ex-coordenadora municipal da política LGBT de Fortaleza, na gestão de Luizianne como prefeita.

Conselho Estadual de Educação: Ada Pimentel, atual presidente do conselho, mantida no cargo. Foi secretária da Educação de Sobral no primeiro mandato de Cid Gomes (PDT) na Prefeitura.

Desenvolvimento Econômico: Salmito Filho (PDT), deputado estadual, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Turismo: Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo e Cultura de Caucaia

Desenvolvimento Agrário (SAD): Moisés Braz (PT), deputado estadual

Meio Ambiente: Vilma Freire, administradora, presidente da Agência de Defesa Agropecuária (Adagri)



Trabalho: Vladyson Viana, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT)

Povos Indígenas: Juliana Alves, Cacika Irê do povo Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz

Esporte: Rogério Pinheiro, atual secretário do Esporte e Juventude, ligado ao ex-senador Eunício Oliveira (MDB)

Mulheres: Jade Romero (MDB), vice-governadora eleita, ex-secretária-executiva do Esporte no governo Camilo Santana (PT) e ex-secretária de Participação Popular de Fortaleza na gestão Roberto Cláudio (PDT)

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE): Aloísio Carvalho (MDB), atual secretário, que segue no posto

Igualdade Racial: Zelma Madeira, assessora especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais do Governo do Ceará

Recursos Hídricos: Robério Monteiro (PDT), deputado federal e ex-prefeito de Itarema

Cidades: Zezinho Albuquerque (Progressistas), deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa

Educação: Eliana Estrela

Fazenda: Fabrízio Gomes

Planejamento e Gestão: Sandra Machado

Juventude: Adelita Monteiro

Saúde: Tânia Mara Coelho

Segurança Pública: Samuel Elânio

Administração Penitenciária: Mauro Albuquerque

Controladoria-geral de Disciplina: Rodrigo Bona Carneiro

Proteção Social: Onélia Santana

Procuradoria-geral do Estado: Rafael Moraes

Cultura: Luísa Cela

