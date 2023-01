Elmano cita Camilo, Cid e Izolda e promete avanços na educação cearense

Empossado governador do Estado neste domingo, 1º de janeiro de 2023, Elmano de Freitas (PT) fez inúmeras referências à principal vitrine dos governos cearenses: a educação. Em suas falas, o petista citou Cid Gomes, Camilo Santana e Izolda Cela e prometeu avançar na área.



“Uma das formas mais eficazes de ampliar oportunidades é investir fortemente em educação. Não tem outra maneira. Educação constrói, engrandece e liberta. E muito nos orgulha saber que nosso Ceará, estado pobre, é referência em educação para o país, fruto da capacidade dos nossos profissionais incansáveis e da luta obstinada de líderes, como Cid quando governou, como Camilo como governador e como Izolda como governadora”, assinalou o chefe do Executivo.



Segundo Elmano, “graças a esse projeto tão exitoso, nosso Ceará caminha e ganha dimensão nacional”, mencionando ida de Camilo e Izolda para o Ministério da Educação (MEC), no qual o ex-governador será titular e a ex-governadora, secretária-executiva da pasta.



“O país terá a partir de hoje Camilo como nosso ministro da Educação”, continuou Elmano, “nossa dupla vitoriosa. Camilo e Izolda, o Brasil precisa de vocês”.



Sobre prioridades para o setor, o mandatário se comprometeu a ampliar a rede estadual de escolas em tempo integral, atingindo a universalização durante os próximos quatro anos de administração.



“Se mesmo em meio a turbulências e um Governo Federal omisso e negligente conseguimos fazer com que 60% das nossas escolas de ensino passassem a ser de ensino integral”, disse o petista, “meu compromisso é para que passemos a ter 100% de nossas escolas em tempo integral”.



Mantida no cargo de secretária da Educação, Eliana Estrela confirmou que o incremento do ensino em tempo integral é um dos desafios no governo que tem início hoje.



“É um governo de continuidade, mas a gente precisa avançar. Nosso governador Elmano foi muito forte em dizer da prioridade da educação mais uma vez nesse governo”, enfatizou a titular.



De acordo com Estrela, durante o mandato de Bolsonaro não houve assistência do MEC para a execução e manutenção de políticas no segmento.



“Não tivemos apoio (do Planalto). Agora o Ceará está em boas mãos, o Brasil em boas mãos, a educação mais fortalecida com Camilo e Izolda, que entendem o chão da escola”, elogiou, acrescentando que, com a mudança no comando do Executivo federal, o respeito ao pacto federativo deve ser recuperado.



Ainda conforme a secretária, uma das metas a partir de agora é implementar educação em tempo integral nas redes municipais do estado. Para tanto, a gestora afirmou que tem sido procurada por prefeitos a fim de pactuar um programa de expansão da rede.



