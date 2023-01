Veja o orçamento previsto para cada secretaria no governo Elmano em 2023

O chefe do Executivo já anunciou mais de 30 secretarias estaduais para a gestão 2023-2026. Três pastas inclusas ainda não possuem previsão no orçamento

O projeto de lei enviado pelo Governo do Ceará à Assembleia Legislativa, que compreende o orçamento fiscal do Estado - A Lei Orçamentária Anual (LOA) - em 2023 foi aprovado no dia 20 de dezembro do último ano. A mensagem, que estipula um gasto de R$ 36,4 bilhões com os três poderes estaduais, também traz a previsão de orçamento para o primeiro ano da gestão do governador Elmano de Freitas (PT), empossado neste domingo, 1º.

O chefe do Executivo já anunciou mais de 30 secretarias estaduais para a gestão 2023-2026. Agora, o estado terá, pela primeira vez, a Secretaria da Igualdade Racial e a pasta dos Povos Indígenas. A Secretaria das Mulheres também foi criada e será comandada pela vice-governadora, Jade Romero (MDB). As pastas, no entanto, ainda não foram incluídas no orçamento deste ano.

Confira os valores:

Casa Civil - R$ 159.797.815,00

Infraestrutura - R$ 435.368.856,00

Ciência, Tecnologia e Educação Superior - R$ 105.747.330,00

Direitos Humanos - R$ 401.315.442,00

Cidadania e Diversidade - R$ 12.710.980,00

Conselho Estadual de Educação - R$ 5.561.479,00

Desenvolvimento Econômico - R$ 19.118.261,00

Turismo - R$ 83.121.577,00

Desenvolvimento Agrário - R$ 220.595.284,00

Meio Ambiente - R$ 6.240.000,00

Trabalho - R$ 19.118.261,00

Esporte e Juventude - R$ 45.256.756,00

Secretaria das Mulheres - 13.402.392,00

Controladoria e Ouvidoria - R$ 33.495.459,00

Igualdade Racial - R$ 178.000,00

Recursos Hídricos - 342.702.667,00

Cidades - R$ 368.600.555,00

Planejamento e Gestão - R$ 162.994.420,00

Fazenda - R$ 729.852.943,00

Educação - R$ 4.358.949.090,00

Segurança Pública e Defesa Social - R$ 173.172.151,00

Administração Penitenciária - R$ 693.720.929,00

Controladoria-Geral de Disciplina - R$ 12.917.218,00

Procuradoria-Geral do Estado - R$ 84.944.282,00

Cultura - R$ 205.287.217,00

Fundo Estadual de Saúde - R$ 5.561.479,00



* Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023 - Demonstrativo do Sumário Geral da Receita por Fonte

