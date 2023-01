Cid sobre ministros nordestinos: "Na medida da importância do Nordeste para Lula"

O senador Cid Gomes (PDT) comentou, nesta segunda-feira, 2, a indicação de nomes ligados ao Nordeste para ocupar ministérios e cargos de destaque no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele considerou o número de indicados e as posições proporcionais à “importância” da região para a eleição do petista.

“A maioria (de votos) que Lula teve (em relação a Bolsonaro), no geral, foi algo em torno de 2,1 milhão de votos. O Ceará deu a Lula 1,2 milhão de votos de maioria. Isso aconteceu no Ceará, aconteceu na Bahia, em Pernambuco. Então, é natural que o presidente reconheça a importância da região na sua eleição com a participação de nordestinos (no governo)”.

Como exemplos, Cid citou os ex-governadores Flávio Dino (Maranhão), Camilo Santana (Ceará) e Wellington Dias (Piauí), que foram empossados como ministros da Justiça, Educação e Desenvolvimento Social, respectivamente.

O pedetista lembrou ainda do senador Jean Paul Prates (PT), do Rio Grande do Norte, indicado para o comando da Petrobras, e o ex-governador da Bahia Rui Costa, que assumiu a Casa Civil.

“Acho que o tamanho está na medida da importância que o Nordeste teve para a eleição do Lula”, concluiu Cid em entrevista ao O POVO, em Brasília.

Na manhã desta segunda-feira, 2, o senador participou da cerimônia na qual o ministro Camilo Santana (PT) assumiu o cargo no Ministério da Educação (MEC). Camilo foi indicado por Cid para disputar a sucessão estadual em 2014, sendo eleito e reeleito. No discurso, o novo ministro expôs metas que julga urgentes na pasta, criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Educação e citou o educador Paulo Freire.

