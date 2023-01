Elmano homenageia Camilo Santana e ex-governador se emociona

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) tomou posse neste domingo, 1º, e relembrar os mandatos dos ex-governadores do Estado desde a redemocratização. Ele fez uma homenagem particular ao senador eleito e indicado ministro da Educação Camilo Santana (PT), responsável pela indicação de Elmano para concorrer a governador.

Elmano citou o ex-governadores Tasso Jereissati (PSDB), Ciro Gomes (PDT), Lúcio Alcântara (PSDB), Cid Gomes (PDT), Camilo Santana e a ex-governadora Izolda Cela (sem partido).

Após agradecer aos chefes do Executivo estaduais pelos trabalhos anteriores, Elmano fez um discurso mais longo para falar sobre o colega de partido.

“Eu gostaria de falar um pouco mais dessa pessoa que tanto me inspira. A primeira palavra a dizer é: Camilo, você é um gigante. A sua forma de liderar é inspiradora, além de todos os avanços que promoveu no Ceará, em todas as áreas. Com uma gestão impecável, você liderou nosso Estado por quase sete anos e meio, imerso em crises jamais imaginadas (...) Por tudo isso, em nome do nosso povo, como governador do Ceará empossado, eu quero dizer muito obrigado por tudo que você tem feito e vai fazer pelo Ceará”, disse.

Elmano também relembrou os desafios enfrentados pelo ex-governador durante a gestão, mencionando a crise da seca, o motim de policiais militares e a pandemia de Covid-19. “Em todas elas [crises], você esteve presente com diálogo, com humildade, com muita força. O mais importante, em todas elas, você nunca largou a mão do nosso povo. Assim foi na pandemia, você sempre carregou a proteção da vida de cada irmão e cada irmã cearense”.

Camilo foi aplaudido de pé ao ser homenageado por Elmano, emocionou-se e chorou.

Em abril de 2022, Camilo Santana deixou o cargo de governador para concorrer ao Senado, mandato para o qual foi eleito com 69,80% dos votos válidos. Durante a campanha, o petista se juntou ao presidente eleito Lula e ao governador eleito Elmano de Freitas na campanha.

Além de ter sido convidado a integrar a equipe de transição do novo governo na área de Desenvolvimento Regional, o ex-governador assumirá o Ministério da Educação.

Elmano tomou posse na Assembleia Legislativa e recebeu o cargo em cerimônia no Palácio da Abolição.

