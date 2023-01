Elmano fala sobre propor um pacto nacional para a segurança

Na cerimônia de transmissão de cargo no governo do Estado, o governador Elmano de Freitas (PT) disse estar consciente dos grandes desafios. Ele ressaltou que cada começo de gestão é o início de um novo capítulo e o “desejo renovado de continuarmos avançando no caminho de um Ceará cada vez mais desenvolvido”.

Como pontos de destaque, Elmano falou sobre educação, saúde e segurança. Na gestão, ele se comprometeu a melhorar a eficiência da gestão e otimizar ainda mais recursos.

“Na saúde, levaremos para ainda mais perto das pessoas e de forma humanizada”. Já na área da segurança, firmou compromisso de “estar ao lado dos municípios”. “Vamos investir em inteligência e capacitação, buscando o apoio do governo federal. Estados e municípios foram abandonados à própria sorte e isso não pode acontecer. Precisamos de um grande pacto nacional contra a violência.”

Na área da educação, o governador exaltou o reconhecimento e respeito que o Estado tem nacionalmente e projeta ter 100% das escolas estaduais em tempo integral no seu governo, assim como parceria para que o ensino básico, de responsabilidade dos municípios, também adote o mesmo método.

Ele falou do orgulho de ter o Ceará como referência e citou como exemplo disto a ida de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido) para o Ministério da Educação. “O Brasil precisa de vocês (Camilo e Izolda) e eu preciso emendar, o Ceará também”.

“A educação é a melhor política social que se pode ter para combater as desigualdades. Essa foi a decisão política de Cid, Camilo, Izolda e eu vou prosseguir. O investimento na educação constrói, engrandece, liberta. Irei honrar o legado de Camilo e Izolda.”

Ao setor produtivo, Elmano ainda deixou a mensagem de estar sempre de portas abertas para o diálogo, para projetos e para iniciativas que ajudem o Estado a crescer.

