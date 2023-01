Camilo Santana assume Ministério da Educação (MEC) nesta segunda; veja ao vivo

Os ministros do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumem os cargos no comando dos ministérios em cerimônias ao longo desta segunda-feira, 2. O ministro da Educação Camilo Santana (PT) assume a pasta às 10 horas.

Entre os representantes do Ceará que acompanham a cerimônia, em Brasília, estão o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT), o senador Cid Gomes (PDT), os deputados federais Idilvan Alencar (PDT), José Guimarães (PT) e Mauro Filho (PDT); além de a ex-governadora do Ceará e nova secretária-executiva do MEC Izolda Cela (sem partido) e da secretária de Proteção Social do Ceará, Onélia Santana, esposa de Camilo.



Os escolhidos por Lula para serem titulares das pastas foram empossados neste domingo, 1º, logo após o petista ter sido oficializado como presidente.

Pelas redes sociais, Camilo Santana publicou um vídeo do momento em que assina o documento do termo de posse e agradeceu ao presidente.

“Muito obrigado pela confiança, querido presidente Lula!”, escreveu na postagem.

Lula empossa Camilo Santana como ministro da Educação

Vídeo: João Paulo Biage / O POVO pic.twitter.com/XZR5HqYYmS — Jogo Político (@jogopolitico) January 1, 2023

A ex-governadora Izolda Cela (sem partido), que assumiu o governo do Ceará após Camilo deixar o cargo para concorrer ao Senado, trabalhará ao lado do petista novamente, dessa vez como secretária-executiva do MEC.

Além de Camilo, outros ministros como Fernando Haddad (PT), do Ministério da Fazenda, Juscelino Filho (União Brasil), do Ministério das Comunicações, e Nísia Trindade, do Ministério da Saúde, assumirão as pastas na manhã desta segunda-feira.

