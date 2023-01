Agenda de Lula: Presidente tem 15 encontros com representantes internacionais

A primeira agenda oficial do presidente recém-empossado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma série de encontros com líderes internacionais nesta segunda-feira, 2.

Com início às 9h30 e término às 18 horas, o presidente reservou meia hora para cada reunião com as autoridades estrangeiras, que ocorrerá no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Veja a agenda completa:

9h30 - Reunião com o Rei Felipe VI da Espanha

- Reunião com o Rei Felipe VI da Espanha 10h - Reunião com o presidente da Bolívia, Luis Arce Alberto Catacora

- Reunião com o presidente da Bolívia, Luis Arce Alberto Catacora 10h30 - Reunião com o presidente da República da Argentina, Alberto Ángel Fernández

- Reunião com o presidente da República da Argentina, Alberto Ángel Fernández 11h - Reunião com o presidente da República do Equador, Guilhermo Lasso

- Reunião com o presidente da República do Equador, Guilhermo Lasso 11h30 - Reunião com o presidente da República do Chile, Gabriel Boric Font

- Reunião com o presidente da República do Chile, Gabriel Boric Font 12h - Reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza

- Reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza 12h30 - Reunião com o presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro

- Reunião com o presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro 13h - Reunião com a presidenta da República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento

- Reunião com a presidenta da República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento 14h30 - Reunião com o vice-presidente da República Popular da China, Wang Qishan

- Reunião com o vice-presidente da República Popular da China, Wang Qishan 15h - Reunião com o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço

- Reunião com o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço 15h30 - Reunião com o primeiro-ministro da República do Mali, Choguel Kokalla Maiga

- Reunião com o primeiro-ministro da República do Mali, Choguel Kokalla Maiga 16h - Reunião com o presidente da República Democrática do Timor-Leste, José Ramos-Horta

- Reunião com o presidente da República Democrática do Timor-Leste, José Ramos-Horta 16h30 - Reunião com o vice-presidente da República de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa

- Reunião com o vice-presidente da República de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa 17h - Reunião com o presidente do Conselho de Ministros da República do Peru, Luis Alberto Otárola Penaranda

- Reunião com o presidente do Conselho de Ministros da República do Peru, Luis Alberto Otárola Penaranda 17h30 - Reunião com o presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Rodrigues

Ao longo do dia, é esperado que Lula também compareça ao velório de Pelé. A despedida ao Rei do Futebol tem início previsto para as 10 horas, na Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube.

