Gardel Rolim toma posse como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador Gardel Rolim (PDT) tomou posse neste domingo, 1°, como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A solenidade ocorreu à tarde e empossou também os restantes dos membros da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024. Dentre os parlamentares presentes na cerimônia estavam os ex-presidente e ex-vice-presidente da Casa, Antônio Henrique e Adail Júnior, respectivamente. Ambos também são do PDT.

O novo presidente do Legislativo municipal pretende realizar uma reunião nos próximos dias, com o restante da Mesa Diretora (veja a lista abaixo) para debater metas de gestão. “A ideia é fortalecer a escola do parlamento e a central da cidadania, ferramenta que a Câmara tem para se aproximar da população e entregar aquilo que o cidadão espera de nós”, disse.

O parlamentar prometeu ainda uma gestão aberta ao diálogo com os demais vereadores. “Quem está na política sonha com esses espaços, mas também é um momento de muita responsabilidade. Vamos dividir com a Mesa Diretora essa missão, dialogando sempre com todos os vereadores para juntos fazermos o melhor para a cidade de Fortaleza”, projetou.

Eleito pela primeira vez como vereador em 2016, Rolim foi reeleito no pleito municipal de 2020. No Parlamento, Gardel já exerceu as funções de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 3º vice-presidente da Casa e líder do governo.



Composição da nova Mesa Diretora da CMFor

Presidente: Gardel Rolim (PDT)

1º Vice-: Paulo Martins (PDT)

2ª Vice: Renan Colares (PDT)

3º Vice: Cláudia Gomes (PSDB)

1º Secretário: Bruno Mesquita (PROS)

2º Secretário: Fábio Rubens (PSB)

3ª Secretária: Kátia Rodrigues (Cidadania)

1ª Suplente: Ana Aracapé (PL)

2º Suplente: Luciano Girão (Progressistas)

3º Suplente: Estrela Barros (Rede).

Com informações da Câmara de Fortaleza

