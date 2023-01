"Salvamos mais de 200 vidas", diz Luís Mauro sobre queda de mortes em presídios

Reconduzido neste domingo, 1º, ao comando da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do governo Elmano de Freitas (PT), o secretário Luís Mauro Albuquerque destacou o trabalho que conduz na pasta desde 2019, quando foi convidado pelo então governador Camilo Santana (PT) para assumir a gestão dos presídios do Ceará.

“Tudo dentro do sistema foi positivo. Nós combatemos o crime organizado, libertamos pessoas das facções e nós colocamos todos para estudar, se capacitar para uma profissão com o Senai e buscar trabalho. Isso foi fundamental e estamos cada vez mais avançando neste sentido”, destacou Mauro neste domingo, logo antes da posse de Elmano.

Anunciada no início de dezembro, a indicação de Mauro vem sendo criticada por parte dos deputados cearenses e entidades defensoras de Direitos Humanos. Nas últimas semanas, têm repercutido sobretudo críticas feitas pela defensora Aline Miranda, que destaca a existência de grande volume de denúncias de tortura e violações de direitos nas celas.

Defensores da decisão de Elmano, no entanto, destacam dados da gestão de Mauro que acabam sendo “ignorados” pelos críticos. Entre os pontos, eles destacam uma redução brusca nos índices de mortes em unidades penitenciárias do Estado. Em 2016, 2017, e 2018, três anos antes da chegada do secretário ao Ceará, por exemplo, o número de assassinatos registrados em presídios foi, respectivamente, de 50, 38 e 49.

Desde a posse de Mauro, no entanto, o número de casos foi a quase zero, registrando apenas sete mortes entre 2019 e 2023. Em 2020 e 2021, por exemplo, foi registrado apenas um caso por ano. “(Isso ocorre) justamente porque o Estado tem o controle, o que incomoda muito o crime. Salvamos mais de 200 vidas”, destaca o secretário.

“Já estávamos com índice de 50 mortes por ano, matavam das piores formas possíveis, em um número que vinha crescendo”, afirma. “Outra coisa que não se fala é que o Ceará é o estado que mais desencarcerar pessoas do Brasil, porque fizemos um trabalho junto ao Judiciário. Já baixamos quase um terço da nossa população carcerária e a tendência é baixar ainda mais”.



