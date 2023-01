Posse de Lula marca estreia do O POVO News

Estreou neste domingo, 1° de janeiro, o novo programa no Youtube: O POVO News. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição especial do noticiário fez a cobertura da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB), com análises de jornalistas da casa e especialistas. O professor de Direito e procurador do município de Fortaleza, Martônio Mont'Alverne, e a jornalista e cientista política Grazielle Albuquerque participaram da estreia.

Durante quase quatro horas de transmissão, o programa acompanhou todo o roteiro do evento, como os discursos do petista no Congresso Nacional, a transmissão da faixa presidencial e também o discurso para os milhares de apoiadores que se concentraram na Praça dos Três Poderes. Direto de Brasília, o repórter João Paulo Biagi trouxe informações exclusivas e bastidores da solenidade. O programa de estreia teve mais de 18 mil visualizações.

Na programação normal, O POVO News irá ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e abordará, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

"Nosso eixo principal, digamos assim, é esse mundo do poder. Por isso, teremos todos os dias entradas do nosso repórter ao vivo, de Brasília. Mas a ideia também é que o público fique por dentro de outros assuntos nesse intervalo de uma hora, de forma leve, dinâmica, ágil, com muita opinião e interação. Se é relevante, está no O POVO News", explica Ítalo Coriolano.

A novidade se soma a outras experiências bem sucedidas de conteúdos do O POVO, como os programas Esportes do Povo e Debates do Povo, transmitidos na rádio O POVO CBN e nas redes sociais, e Jogo Político, que também tem sua versão em podcast.

Quando: segunda a sexta-feira, às 18 horas

Onde assistir: Youtube do O POVO

