Ceará pode ter nova rodada de vacinação contra Covid-19 em 2023, diz secretária

Após tomar posse, titular da Secretaria da Saúde do Ceará, médica Tânia Mara Silva Coelho, afirma que Estado aguarda posicionamento do Ministério da Saúde

Agora secretária da Saúde do Ceará, a médica Tânia Mara Silva Coelho, afirma que 2023 deve ter mais uma rodada de vacinação contra a Covid-19. Após a cerimônia de posse no cargo e do governador Elmano de Freitas (PT), ela informou que ainda não se tem as orientações do Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial da Saúde sobre o tema.

"(A vacinação) deve ser para evitar (a Covid-19), assim como se faz com a influenza (gripe)", disse a secretária, lembrando que a vacinação da gripe é anual no país.

Ainda sobre a pandemia, Tânia comenta que neste momento, a doença está controlada. Foram até agora cinco ondas da doença, mostrando comportamento cíclico. "Cada vez que a onda vem, ela vem mais curta e está tendo achatamento da curva mais rápido", aponta. "Então, a gente espera que ela evolua como uma gripe."

Para a médica, o grande legado que ficou da Covid-19, é o aprendizado das pessoas e a estrutura hospitalar que ficou.

Já sobre prioridades da sua gestão a frente da Sesa, Tânia aponta o fortalecimento da regionalização da saúde, levando a todo o Estado o serviço de alta complexidade e as cirurgias eletivas, além de "trabalhar com a vigilância pra fortalecer as campanhas de vacinação".

No discurso de posse como governador, Elmano, apontou a saúde como uma das prioridades para buscar apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Governo Federal, ao lado de segurança pública e combate à fome.

Tânia Mara já estava na equipe da Secretaria da Saúde na gestão Izolda Cela. Era secretária-executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional. Foi ainda superintendente da Rede Hospitalar da Secretaria da Saúde do Ceará, além de diretora clínica, técnica e geral do Hospital São José (HSJ).

É médica é formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), possui Residência em Infectologia e especialização em Medicina do Viajante pelo Royal College of Glasgow, na Escócia, e especialização em Gestão das Clínicas pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. É mestranda em Saúde Pública pela UFC.

Com informações de Henrique Araújo



