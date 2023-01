Durante posse de Lula, bolsonaristas em quartel de Fortaleza fazem orações e cantam Hino

Movimento radical perdeu força após discurso do então presidente em exercício Hamilton Mourão. Grupo de 50 a 100 pessoas, no entanto, segue em frente à 10ª Região Militar

Um grupo de bolsonaristas radicais, composto por 50 a 100 pessoas, permanecia na tarde deste domingo, 1º de janeiro de 2023, acampado em frente ao quartel da 10ª Região Militar em Fortaleza, durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme O POVO apurou, a desmobilização de parte dos extremistas que defendiam intervenção militar e um golpe de Estado, inconformados com a vitória do petista, aumentou após o discurso do então presidente em exercício Hamilton Mourão (Republicanos) feito na noite de sábado, 31 de dezembro de 2022. Um dia antes, o agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia deixado o País, rumo aos Estados Unidos.

O grupo de apoiadores do ex-presidente seguia acomodado em abrigos montados ao longo dos últimos 60 dias ou sentados em cadeiras de praia na Praça da Sé, entre dois dos principais cartões de Fortaleza, a Catedral Metropolitana e o Mercado Central. Durante a cerimônia de posse do presidente Lula, os radicais de extrema-direita entoavam louvores religiosos e hinos cívicos ou militares.

Bandeiras do Brasil eram acompanhadas de faixas como “Deus, Pátria, Família e Liberdade”, que remete ao lema fascista, e “Nosso líder é Jesus”, possível alusão à decepção manifestada pelo grupo nas redes sociais devido à não adesão das Forças Armadas ao movimento. Em novembro, no entanto, circulou um vídeo do comandante da 10ª Região Militar, André Luiz Ribeiro Allão, afirmando que protegeria o grupo acampado em frente à instalação do Exército, o que foi recebido como um gesto de apoio aos extremistas.

Neste domingo, durante cerca de uma hora em que a reportagem acompanhou a movimentação dos bolsonaristas em Fortaleza, o grupo, composto majoritariamente por idosos, entoou o hit gospel “Uma Coisa Nova”, de Fabiana Borges; além do Hino Nacional, entre outros. Bandeiras mistas de Brasil e Israel, bem como uma bandeira brasileira em preto e branco, simbolizando luto, foram colocadas à tarde, no entorno do acampamento.

Pelo menos três veículos que passaram pelo local buzinaram em manifestação de apoio aos radicais. Também durante o período em que Lula tomava posse, outros quatro veículos pararam na calçada oposta à Catedral da Sé. Deles, desceram alguns apoiadores do ex-presidente e outros três em frente à Praça.

