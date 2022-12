Camilo e Elmano pedem voto para Kacilda Alencar, candidata do PT à Prefeitura de Baixio

A eleição suplementar em Baixio, será no próximo dia 11 e coloca frente a frente o PT e o PDT após as siglas protagonizarem um rompimento no âmbito estadual durante as eleições

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) e o senador eleito Camilo Santana (PT) reforçaram o apoio à candidatura de Kacilda Alencar (PT), que disputa a prefeitura de Baixio. Ambos estiveram reunidos com a postulante ao Executivo do município, localizado a 420 quilômetros de Fortaleza, e pediram votos para ela. No próximo dia 11, Baixio passará por uma eleição suplementar onde rivalizam a petista e o atual gestor e candidato Raimundo Amaurílio, o Zico (PDT).



A eleição em Baixio coloca PT e PDT em confronto direto após as siglas protagonizarem um rompimento no âmbito estadual que, ainda hoje, gera incertezas quanto à continuidade da relação e do projeto do grupo que gere o Ceará há 16 anos. “Você que votou em Lula, Elmano e Camilo, para prefeita agora é Kacilda", diz Elmano em trecho de vídeo divulgado por Kacilda.

Camilo, por sua vez, foi mais contundente ao reforçar o coro favorável à correligionária. “Que a gente possa fazer o Baixio 4x mais forte, realizar os compromissos da Kacilda de melhorar a assistência social, fazer a estrada da BR ligando ao município. Vocês sabem do nosso trabalho e do que fizemos de programas pelo Estado”, disse o ex-governador.

O agora senador reforçou ainda que Kacilda terá “a garantia e a segurança de ter o apoio de Lula, Elmano e meu compromisso, no Senado, de ajudar a fazer as realizações. Dia 11, vamos votar em uma mulher para governar o destino do Baixio”, concluiu.



Além de Elmano e Camilo, Kacilda, tem o apoio de outras lideranças petistas como o deputado federal José Guimarães e o presidente estadual da sigla, Antonio Filho, o Conin, que estiveram presentes no encontro. A candidata do PT usa o slogan "Baixio 4x mais forte" na campanha, em referência ao apoio de Elmano, Camilo e do presidente eleito Lula. "Falo com muita felicidade que sou a candidata do Lula, Camilo e Elmano e que, juntos, vamos fazer de Baixio um município 4x mais forte", afirmou a candidata.



Já Zico, do PDT, reúne o apoio de pedetistas como o deputado federal André Figueiredo, presidente estadual da legenda, e do deputado estadual Guilherme Landim, líder da sigla na Assembleia Legislativa (AL-CE). Ambos estiveram no município durante o mês de novembro para declarar apoio ao correligionário que tenta se manter à frente do Executivo.

A necessidade de um novo pleito municipal em Baixio se apresentou após a chapa eleita em 2020, com Zé Humberto (PDT) e Donizete Cavalcante (PDT), ser cassada pela Justiça Eleitoral, que julgou haver irregularidade no uso dos canais de comunicação institucionais da Prefeitura. Zico, que era presidente da Câmara Municipal à época, assumiu a prefeitura.

