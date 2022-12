Bolsonaristas seguem acampados em Fortaleza mesmo após viagem do presidente

Aliados do então presidente Jair Bolsonaro mantêm acampamento ao lado do quartel da 10ª Região Militar

Bolsonaristas continuam acampados em frente ao quartel da 10ª Região Militar, em Fortaleza, mesmo após viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Orlando (EUA), nesta sexta-feira, 30.

Na antevéspera da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chefe do Executivo decidiu deixar o país, encerrando o seu mandato antes do previsto e evitando, assim, passar a faixa presidencial a seu sucessor no cargo.

Com a viagem de Bolsonaro, o vice, Hamilton Mourão, assumiu o Planalto, mas não deve participar da cerimônia de posse de Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Instalados numa praça ao lado da unidade militar, os apoiadores do ex-capitão podiam ser vistos, ao longo desta sexta-feira, acenando com bandeiras e defendendo intervenção das forças armadas.

Em Brasília, a determinação do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é de que, caso não haja solução negociada, os acampamentos sejam compulsoriamente desfeitos com auxílio das polícias militares.

Nas últimas semanas, uma série de episódios envolvendo bolsonaristas foi registrada na capital federal, a exemplo da tentativa de atentado a bomba, da depredação de carros e ônibus e dos planos de invasão de uma delegacia da PF.

Depois disso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou o cumprimento de mandados de prisão contra aliados do então presidente em sete estados, entre eles o Ceará.

Sobre o assunto Lula debocha de Bolsonaro após rival deixar o País: "Tá na hora do Jair já ir embora"

Manifestantes começam a deixar acampamento no QG do Exército após live de Bolsonaro

Políticos ironizam viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos antes do fim do mandato

Bolsonaro: "O mundo não vai se acabar a partir de 1° de janeiro"

Bolsonaro critica ato terrorista, pede inteligência e chora em live de despedida

De despedida da Presidência, Bolsonaro faz pronunciamento nesta sexta, 30; acompanhe ao vivo

Bolsonaro cometeu crime ao falar sobre vacinas, conclui Polícia Federal

Tags