Políticos ironizam viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos antes do fim do mandato

A viagem ocorre a pouco mais de 30 horas do fim do mandato de Bolsonaro à frente da Presidência

Parlamentares e lideranças de partidos que fazem oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão usando as redes sociais para ironizar e criticar a viagem do mandatário para os Estados Unidos a pouco mais de 30 horas do fim de seu mandato à frente da Presidência.

O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, celebrou a proximidade do fim do mandato e publicou o itinerário do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que leva Bolsonaro. "Sabe o que isso significa? Que Jair JÁ FOI EMBORA! Acabou! Agora ele vai voltar pra responder por seus crimes, sem perdão nem esquecimento", escreveu em postagem nas redes sociais.

Sabe o que significa? Que Jair já foi embora. ACABOU! Mas queremos ele de volta pra pagar por seus crimes. Sem perdão nem esquecimento! pic.twitter.com/f9krdRxSrH Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 30, 2022

A deputada federal Joice Hasselmann criticou a viagem e a escolha do destino do presidente. "Bolsonaro embarcou sem encerrar seu mandato. Usou o avião presidencial em sua fuga e levou vários funcionários — tudo custeado pelo povo. Escolheu os EUA, depois de atacar seu sistema eleitoral e tentar negar a vitória de Biden (presidente americano eleito em 2020)".

Acabou. Fim.



Bolsonaro embarcou sem encerrar seu mandato.



Usou o avião presidencial em sua fuga e levou vários funcionários — tudo custeado pelo povo.



Escolheu os EUA, depois de atacar seu sistema eleitoral e tentar negar a vitória de Biden. pic.twitter.com/D2vYhF1366 — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) December 30, 2022

Já o deputado Alexandre Frota (Pros) publicou uma fotografia da aeronave decolando e escreveu "Fim" na mesma imagem. Frota foi apoiador do presidente em parte do mandato, mas rompeu com o bolsonarismo e fez campanha pela eleição do petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tags