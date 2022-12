Manifestantes começam a deixar acampamento no QG do Exército após live de Bolsonaro

Os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) começaram a deixar o acampamento, organizado em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, após a transmissão ao vivo realizada pelo mandatário nesta sexta-feira, 30.

Em última live feita antes do fim do mandato, Bolsonaro afirmou querer “prestar contas” e fez uma análise dos feitos durante o seu governo.

O presidente também falou sobre as manifestações realizadas pelos apoiadores, em que protestam contra o resultado das eleições e pedem por intervenção militar.

No final da live, Bolsonaro afirmou que, apesar da derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “o mundo não vai se acabar a partir de 1º de janeiro”.

De acordo com informações do UOL, as pessoas presentes no local ficaram decepcionadas e cabisbaixas após ouvirem a declaração de Bolsonaro. Apesar de alguns manifestantes tentarem fortalecer o movimento novamente, dezenas de pessoas deixaram o acampamento.

Os bolsonaristas estão acampados no local há dois meses. Mesmo após o fim do processo eleitoral e a diplomação dos eleitos, os manifestantes, que faziam demandas golpistas, eram motivados por falas do presidente e esperavam pela anulação do pleito.

Jair Bolsonaro deixou o País na tarde desta sexta-feira, 30, e viajou para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. O presidente não participará da cerimônia de posse de Lula, que ocorrerá no próximo domingo, 1º de janeiro.

